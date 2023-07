Jetzt antwortet die sachsen-anhaltische Regierung trotz Sommerpause schon mal in rekordverdächtig wenigen – nämlich fünf – Tagen auf eine Kleine Anfrage der Opposition. Und dann ist’s den Meckerköppen wieder nicht recht. So schwang sich die Landtagsabgeordnete Nicole Anger als jugend- und gesundheitspolitische Sprecherin der Linken-Fraktion zu einem Tweet auf, in dem sie die Schnell-Antwort an eine bekannte Satire-Sendung „verpetzte“.

Und tatsächlich: Wenn mal keine sinnlos in der Landschaft stehenden Brücken oder vom Amtsschimmel geschriebene Verordnungen die Sendezeit rauben, könnte die Auskunft aus Sachsen-Anhalt als Realsatire der Woche durchgehen.

Denn Nicole Anger wollte nur wissen wissen, ob der Kinder- und Jugendbeauftragte des Ministeriums im Falle längerer Abwesenheit einen Stellvertreter hat. Statt mit einem klaren „Ja“ oder „Nein“ zu antworten, bat das Ministerium um Fristverlängerung, bevor es ausführlich auf Angers Frage eingehen kann. Denn: „Der Kinder- und Jugendbeauftragte befindet sich noch in dauernder Abwesenheit“ und habe keine Stellvertretung. Weshalb die Frage nach einem oder einer Vize vom Ministerium nicht zu beantworten ist. Logisch, oder?