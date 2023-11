Polizei jagt entführten Schaumwein-Konvoi. 600.000 Flaschen in Gefahr.

In Actionfilmen mit Auto-Gerase und Rumgeballer geht es oft um Geldtransporter. Die werden von Bösewichtern entführt. Im wahren Leben ist es so ähnlich. Diesmal schnappten sich die Diebe nachts jedoch einen Champagner-Konvoi. Nichts als Flaschen, Gesamtwert 600.000 Euro.

Da die Fuhre durch GPS-Tracker gesichert war, lag die Polizei in der Nähe von Paris bereits auf der Lauer. Es folgte eine spektakuläre Verfolgungsjagd. Die Schampus-Klauer versuchten, mehrere Polizeiwagen von der Straße zu rammen, sprangen schließlich in einen Fluchtwagen und brausten davon. Die sprudlige Fuhre rollte führerlos weiter. Ein Polizist enterte das Fahrzeug jamesbondesk, brachte es ohne Schaden an der kostbaren Ladung zum Stehen.

Der zweite Champagner-Laster fand sich später verlasssen vor einem Baumarkt. Nicht eine Flasche kaputt, keine Verletzten. Ob die Beamten darauf ein paar Korken knallen ließen, ist nicht bekannt.