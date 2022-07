Schiffe versenken auf norwegisch

Niemand randaliert so gemütlich wie Freya. Freya ist eine 700 Kilo schwere Walross-Dame. Eigentlich will sie nur ihre Ruhe. Schön in der Sonne liegen. Bis zu 20 Stunde am Tag. In ihrer Heimat am Polarkreis nimmt Freya dafür Eisschollen. Aktuell ist der Koloss auf Europa-Rundreise. Niederlande, Deutschland, jetzt die Bucht Frognerkilen vor den Toren von Oslo.