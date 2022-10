Schluss mit Massenware und Industrie-Kitsch

Klingt bei rund 25 Grad Außentemperatur besonders komisch, ist aber so: In fünf (!) Wochen öffnet der Magdeburger Weihnachtsmarkt. Wie auch der im französischen Strasbourg. Dort hat die Stadt ein umfängliches Verbot erlassen. Knapp zusammengefasst: Alles, was a) nicht direkt mit Weihnachten zu tun hat und b) nicht aus der Region kommt, darf nicht verkauft werden. Dazu werden detaillierte Listen an die Markthändler verschickt. Unter a fallen Tier-Spielzeug, Klamotten oder Gummistiefel. b meint beispielsweise Champagner (stattdessen soll regionaler Cremant d’ Alsace ausgeschenkt werden). Der traditionelle Kartoffelauflauf Tartiflette darf nicht mehr mit Reblochon-Käse aus Savoyen überbacken werden. Nur noch mit pervers stinkendem Munster aus der Region.