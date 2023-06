An dieser Stelle wurde schon so viel über die Deutsche Bahn und Verspätungen geschrieben – okay, das Thema ist ja auch nahezu unerschöpflich. Andere, das zur Ehrenrettung der DB, können aber auch Chaos. Sie gehen vielleicht nur ein bisschen schlauer damit um.

Beispiel aus London: Diese Woche ging auf der im vergangenen Jahr eröffneten, 22 Milliarden Euro teuren „Elizabeth Line“ der U-Bahn stundenlang nichts mehr. Züge standen still, tausende Reisende steckten fest. Bei der DB wird in so Fällen gern gar nicht kommuniziert oder viel später eine „Störung im Betriebsablauf“ erwähnt. Worunter sich niemand etwas vorstellen kann.

Die Londoner U-Bahn-Betreiber bedienen sich der Kunst des Geschichtenerzählens, storytelling. Schuld war demnach ein Schwan, der auf den Gleisen saß und offenbar nicht zu bewegen war, da runterzugehen. So richtig unternommen haben die Verantwortlichen wohl auch nichts gegen den Bahn-Schwan. Das ist dann schon wieder dicht an den deutschen Verhältnissen. Zum Glück war das Tier irgendwann doch weg. und alles wieder gut. Bitte, geht doch.