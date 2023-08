Schweine-Überfall in Meck-Pomm

So ein Wildschwein hat es faustdick unter der Schwarte. Wanderer auf einen Baum jagen ist eine seiner leichtesten Übungen.

Im erbitterten Kampf Wildschwein gegen Technik sah es lange nach einem Sieg für die Borstenviecher aus. Erst in der zweiten Halbzeit und unter vollem Einsatz aller Mächte des Guten konnte noch ein Unentschieden erkämpft werden.

Die abenteuerliche Geschichte spielt in einem Wald bei Sternberg (Mecklenburg-Vorpommern). Zwei Jugendliche (17, 18) auf abendlicher Wanderung. Fünf Wildschweine waren von dem späten Besuch nicht begeistert, jagten die Burschen auf den nächsten Baum. Die konnten aus luftiger Höhe per Handy einen Notruf absetzen, dann fiel ihnen vor Aufregung das Mobiltelefon in die Tiefe. Runterklettern und wieder hochholen schied aus – die Schweine...

Die Funkzellen-Ortung durch die Polizei war leider ziemlich ungenau. Feuerwehr-Experten konnten die Jungs schließlich mit Hilfe einer Drohne auf ihrem Baum ausfindig machen. Die waren ein wenig eingeschüchtert, jedoch unverletzt. Die Urheber der aufwendigen Rettungsaktion hatten sich da längst aus dem Staub gemacht beziehungsweise im Unterholz verkrochen. Die Schweine.