Gut gemeint! Was uns an den ständigen Alltagstipps des Gesundheitsministers dennoch stört

Beinahe kein Tag vergeht, an dem Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) nicht eine neue Aktivität ankündigt. Hitzeplan, jetzt Rauchverbot in Privatautos, sollten Kinder oder Schwangere an Bord sein.

Allerdings handelt es sich hier um Dinge, die bereits der gesunde Menschenverstand ge- oder verbietet. Wem heiß ist, der geht in den Schatten und/oder trinkt ausreichend. Wer seine Kinder liebt, raucht nicht in ihrer Gegenwart. Dazu braucht es nicht nochmal eine Extra-Ansage aus Minister-Perspektive. Zudem tun sich diverse Fragen auf: Sollen Polizisten bei der Verkehrskontrolle gleich noch Nikotin-Atemluft-Test machen? Sich von anwesenden Mitfahrerinnen das Nichtvorhandensein einer Schwangerschaft bestätigen lassen? Wird demnächst eine Nachweispflicht für Sonnenmilch und -hüte eingeführt?

Wir warten auf die nächsten Lauterbach-Anweisungen bezüglich Steigenlassen von Drachen in der Nähe von Starkstromleitungen, das Springen in unbekannte Gewässer oder das Spielen in abrutschgefährdeten Kiesgruben. Und vor dem nächsten Winter den Rat, ja keinen gelben Schnee zu essen.