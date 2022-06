So hilft der BER dem 9-Euro-Ticket

Vor dieser Horror-Kombination hatten von Anfang an alle gewarnt: Pfingsten + 9-Euro-Ticket = Supergau. Derartige Schreckensnachrichten kann man eigentlich nur mit noch schlimmeren Geschichten toppen - dachten sich die Spindoktoren im geheimen Thinktank der Verkehrskatastrophen. Da kam ihnen gewohnt zuverlässig (oder äußerst geschickt inszeniert) der Kollege BER zu Hilfe. Als sich der Pfingstreiseverkehr auch nur andeutete, klappte am Berliner Flughafen wie Weihnachten, Ostern oder überhaupt zu allen Zeiten, in denen ein paar Menschen mehr auf Achse sind, so gut wie nichts mehr. Spontan ausgefallene oder verschobene Flüge, irrsinnige Wartezeiten oder verschwundenes Gepäck. Da wurde offensichtlich wieder der komplette Werkzeugkasten für fortgeschrittenes Reise-Chaos ausgepackt.