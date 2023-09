Was für ein schlaues Krabbeltier! Forscher haben in Australien einen wahren Meister der Verkleidung entdeckt.

Canberra - Ein Käfer, der sich mit Hilfe einer Termiten-Attrappe auf dem Rücken von echten Termiten füttern lässt. Wie genau macht er das?

Für die originalgetreue Nachbildung vergrößert der pfiffige Kerl seinen Unterleib. Im Falle der neu entdeckten Art, getauft auf den Namen Austrospirachtha carrijoi, hat die Evolution dieses Körperteil in eine realistische Kopie einer Termite umgeformt – mit Pseudo-Antennen und -Beinchen. Der echte, viel kleinere Kopf des Käfers lugt kaum sichtbar unter der trickreichen Termiten-Verkleidung hervor.

Warum macht er das? Die Theorie der Forscher: Der Verwandlungskünstler will sich nicht mehr um die Nahrungssuche kümmern. Da er einen sehr kleinen Mund hat, gehen Wissenschaftler davon aus, dass er nicht eigenständig die Eier und Larven von Termiten frisst, sondern sich stattdessen von diesen füttern lässt.

Im Reich der Termiten ist es so: Die Arbeiter suchen nach Nahrung und verdauen diese vor. Dann wird das Erbrochene an hungrige Mitglieder der Kolonie verfüttert. So nun auch an unser getarntes Krabbeltier. Sobald er im Nest ist, kann es sich der Clever-Käfer gemütlich machen und für den Rest seines Lebens den kostenlosen Termiten-Zimmerservice genießen.

Wir lernen: Zuweilen ist Schauspielerei keine brotlose Kunst.