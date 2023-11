Kürzlich war an dieser Stelle die Rede von Dachsen, die den Bahnverkehr an einer Strecke in Nordrhein-Westfalen für mehrere Jahre lahmlegen – die Tiere haben die Gleise komplett untertunnelt. Es scheint eine Art geheimen Wettbewerb zwischen den Spezies zu geben, wie man den menschlichen Alltag am nachhaltigsten stört. Manchmal ohne Rücksicht auf eigene Verluste.

Ein paar tierische Beispiele von tragisch bis triumphierend: Im hessischen Neu-Isenburg kriecht Nacktschnecke in das Steuergerät einer Ampel. Kurzschluss, Schnecke tot, Ampel auch. Lieferzeit für das Ersatzteil: über eine Woche. So lange herrschte auf allen Zufahrtsstraßen maximal – Schneckentempo.

Bei Hannover klettert ein Eichhörnchen auf Fahrdraht der Bahn. Tödlicher Stromschlag, Kabel reißt ab und wird von einem vorbeifahrenden Zug auf 500 Meter Länge runtergerissen. Strecke wochenlang dicht.

Bei Dresden verhindert die geschüzte Fledermaus „Kleine Hufeisennase“ erst sechs Jahre lang den Bau der Waldschlösschenbrücke. Jetzt ist dort ihretwegen zeitweise Tempo 30 vorgeschrieben – mit Geschwindigkeitsüberwachung.

Leider fließt das eingenommene Bußgeld seitdem ausschließlich in die Stadtkasse von Dresden – allein 2022 waren das mehr als 5 Millionen Euro. Die Fledermäuse jedenfalls haben nichts davon. Eigentlich ungerecht.