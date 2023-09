Wie passen tapfere Hunde-Helden, lustige Keksriegel für Kinder und knallharte Pornos in ein und dieselbe Geschichte? Hier kommts.

Der auch in Großbritannien bekannte Discounter Lidl musste in einer aufwendigen Aktion eigentlich lustige Kinder-Snacks aus den Regalen nehmen. Und das, obwohl die Keksriegel mit wahlweise Schoko-, Himbeer- oder Apfel-Geschmack an sich tadellos waren. Diesmal liegt es an der Verpackung, genauer an der aufgedruckten Web-Adresse unter den bunten Comic-Bildchen zum Kino- und TV-Erfolg „Paw Patrol“ (Pfoten-Patrouille) – deutscher Untertitel „Helfer auf vier Pfoten“.

Die URL sollte eigentlich direkt auf die Webseite eines Kinderklamotten-Vertreibers führen. Irgendjemand hatte jedoch einen Fehler gemacht – oder gar absichtlich den Link gehackt. Der führte direkt auf eine eher nicht kindgerechte chinesische Porno-Seite.

Mit einigem technischen Aufwand wurde der Link gekappt, die Produkte wurden umgehend zurückgerufen. Die Situation war anders offensichtlich nicht zu retten. Nicht mal von den Helfern auf vier Pfoten.