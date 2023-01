Volkssport sinnlos rumstehen

Freizeit-Verbrennung: Täglicher Stau am mittleren Ring in München. Macht im Jahr insgesamt 74 Stunden.

In 74 Stunden Freizeit kann man eine Menge anstellen. Zum Beispiel 300 Kilometer wandern. Vielleicht von Magdeburg nach Usti nad Labem, immer an der Elbe lang. Erlebnisreich und erholsam. Man könnte auch sämtliche Folgen Traumschiff in der Mediathek anschauen und sogar noch ein paar alte Serienteile der Schwarzwaldklinik on top.