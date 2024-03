Die Fernsehzuschauer in Österreich sind nicht anders als in Deutschland: TV-Kochshows erzielen hier wie dort top Einschaltquoten. Was sich aber unterscheidet, sind die Zutaten ... Da landete in der Sendung „Niederösterreich heute“ nämlich ein Fisch in der Pfanne, der dort ganz und gar nicht hingehört: ein vom Aussterben bedrohter und deshalb streng geschützter Frauennerfling.

Der Fisch heißt wirklich so – nicht nur am heutigen Frauentag –, sollte nun aber umbenannt werden: in Zuschauernerfling. Noch während der Show riefen empörte Fischkenner beim Österreichischen Rundfunk an und beschwerten sich darüber, was der Koch da in die Pfanne gehauen hatte. Zwar hat der ORF noch keine Erklärung geliefert, wie’s zu der Pfannen-Panne kommen konnte. Die Entschuldigung der Moderatorin ging aber schon über den Sender – einschließlich des Versprechens, dass so etwas nicht mehr vorkomme. Kein Wunder: Gibt ja auch kaum noch Frauennerflinge.