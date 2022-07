Von Hühnern und Pick Ups

Man pickt sich so durch. Ein Huhn diesen Typs schaffte es bis in das 20 Kilometer entfernte Nachbar-Nest.

Wir sind mitten im Sommerloch. Das merkt man auch an den Themen, die via Nachrichtenticker die Redaktion erreichen. Eines von denen sei hier beispielhaft erzählt – in der Hoffnung, dass es jemanden erheitert, begeistert oder einfach nur interessiert. Es geht um das Huhn „Bug“ aus dem, haha, Nest Hinesburg im US-Bundesstaat Vermont. Huhn ist zu Hause ausgebüxt, auf der Ladefläche eines, kein Witz, Pick Up, in das 20 Kilometer entfernte Nachbar-Nest Burlington gereist. Dort irrte es orientierungslos über die Haupteinkaufsstraße, Kenner wissen natürlich, dass es sich um die Church Street handelt.