Hoffentlich haben Sie Weihnachten ohne Schniefnase, Halsweh und Kopfschmerzen überstanden. Wenn Sie aber doch von der grassierenden Erkältungswelle erfasst worden sein sollten, dürften Sie gleich am ersten Tag nach dem Fest Ihren Arzt oder Apotheker nach wirksamen Gegenmitteln der pharmazeutischen Industrie fragen – und dabei gegen ein am 27. Dezember in Kraft tretendes Gesetz verstoßen.

Denn nach 30 Jahren ist Schluss mit Arzt oder Apotheker. Ab heute gibt’s auf Beschluss des gleichstellungsbedachten Bundestages eine neue Formulierung: „Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke.“ Macht vier volle Zeilen in der gedruckten Zeitung.

Und jetzt stellen Sie sich das Hinweis-Ungetüm mal in der vorabendlichen Fernsehwerbung vor: Um noch in die Sendezeit zu passen, muss der Sprecher reden wie eine zu schnell abgespielte Schallplatte. Erkenntnisgewinn: null. Aber wenigstens gesetzlich geregelt.