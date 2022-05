Vorsicht, Auto petzt!

Ein paar verstohlene Schulterblicke, dann Erleichterung bei der 18-jährigen Unfallfahrerin: Weit und breit kein Augenzeuge, der ihren Crash mit einer Leitplanke an der B47 nahe des rheinland-pfälzischen Hettenleidelheim gesehen hat. Also nichts wie weg – schon ärgerlich genug, dass das fast noch neue Auto nun so hässliche Beulen hat. Da sollen sich gefälligst andere um die Beulen in der Leitplanke kümmern!