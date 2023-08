Frau will 50000 Dollar Schadenersatz – wegen einer Scheibe Schinken

Folgende Geschichte hat das Zeug, Standardlektüre für Jurastudenten zu werden. Es geht um den vielleicht gefährlichsten Schinken der Welt. Selbst die Bezeichnung „Killer-Schinken“ wäre denkbar. Zudem könnte es sich je nach juristischer Bewertung zudem um den teuersten Schinken der Welt handeln. Das muss jedoch der Richter im aktuell noch nicht terminierten Prosciutto-Prozess entscheiden.

Eine Kundin aus dem US-Bundesstaat New Hampshire hat in Boston die Markthallen-Kette „Eataly“ auf 50000 Dollar Schadenersatz verklagt. Was sich zugetragen haben soll, kann man sich wie einen Slapstick-Schwarzweiß-Stummfilm aus dem 1920er Jahren vorstellen. Zentrale Handlung: Frau schlendert durch italienisches Delikatessen-Paradies. Plötzlich rutscht sie auf einer Scheibe feinsten Prosciuttos aus, legt sich mörderisch auf die Nase.

Knöchelbruch. „Körperliche Verletzungen, Verlust an Lebensfreude, Schmerzen und Leiden steht in der Klageschrift. Wie die Geschichte ausgeht, weiß niemand. Übrigens auch nicht, wie der Schinken eigentlich geschmeckt hat.