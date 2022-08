Warum der Harz nur mit viel Sand zum Top-Urlaubsziel wird

Verblüffende Erkenntnis: Wo in Deutschland viel Sand ist, ist in dieser Urlaubssaison das Handy-Datenvolumen extrem gestiegen.

Der Harz hat’s gerade noch in die Top ten geschafft – obwohl ein sattes Plus von zwölf Prozent die Region eindeutig als Gewinnerin auszeichnet. Doch andere Regionen hängen Deutschlands nördlichstes Mittelgebirge mächtig ab, allen voran die Inseln Rügen und Usedom: plus 102 Prozent!