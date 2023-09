Gerade noch feucht-fröhlich gefeiert – und plötzlich mit blutenden Händen von meterhohem Stacheldraht umzingelt. Diese leicht skurrile, an einen Horrorfilm erinnernde Erfahrung hat am Wochenende ein 18-Jähriger in Halle gemacht. Worauf er einen Notruf an die Polizei absetzte: Er befinde sich an einem unbekannten Ort und wisse nicht, wie er dorthin geraten sei. Und auch nicht, wie er dort wieder wegkommt.

Anrücken mussten die Polizisten aber nicht – Justizbeamte hatten eindeutig den kürzeren Weg: Als sie den jungen Mann in der sogenannten Sperrzone des Gefängnisses sahen, glaubten die Aufseher erst an einen Ausbruchsversuch. Aber nein, der 18-Jährige gehörte gar nicht zum „Roten Ochsen“, war also kein Insasse des Hallenser Knasts. Er sei, wie das Justizministerium in schönstem Bürokratendeutsch mitteilte, eine „anstaltsfremde Person“.

Und als solche scheint der 18-Jährige in stark alkoholisiertem Zustand auf dem Heimweg einfach eine Abkürzung gesucht zu haben. Dass Schleichwege nach Hause aber nur selten über drei Meter hohe Gefängniszäune führen, dürfte ihm inzwischen klar geworden sein.