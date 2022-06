Warum Gerhard Schröder wieder Bundeskanzler ist

Ostbeauftragter Carsten Schneider berichtete gestern, was er am Vortrag mit Bundeskanzler Schröder besprochen hat.

Jetzt ist es raus: Olaf S. ist gar nicht Bundeskanzler – er tut nur so! Denn wenn ein SPD-Mann ein richtiger Chef ist, kann es nur einer sein: nämlich immer noch jener, dessen Name bei den Sozialdemokraten zum Tabu geworden ist. Darf natürlich keiner wissen, dass Olaf S. immer erst in Hannover anrufen muss, wenn er als vorgeblicher Kanzler was sagen will: „Gerhard, bist du und Wladimir einverstanden, dass ich ...?“