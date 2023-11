Warum Klopapier in einer Grundschule rationiert ist

Klopapier als rares Gut. Kommt Ihnen bekannt vor aus dem lange zurückliegenden Corona-Lockdown? Ist aber auch jetzt noch so – zumindest in einer Grundschule im Schwarzwald-Städtchen Horb. Dort hat die Direktorin das Klopapier rationiert: Pro Klasse und Woche gibt’s nur noch eine Rolle. Zwar vom Extraweichen, aber spätestens ab Donnerstag wird’s trotzdem knapp. Das habe die Schulleitung in einem Elternbrief eingeräumt, berichtet die „Stuttgarter Zeitung“.

Die Reaktion der Chefin: Sie verteilte Beutel – nicht fürs kleine oder große Geschäft, sondern für die raren Rollen, deponiert in den Klassenzimmern.

Wer muss, muss sich den Beutel greifen, zur Toilette gehen und dann den Beutel mit nun etwas schlankerer Rolle wieder zurückgeben.

Die Begründung: Man habe zu wenig Putzfrauen, um die bislang vielen Verstopfungen der Klos zu beheben oder die vor den WC-Kabinen abgerollten Papierbahnen zu beseitigen. Da ist man glatt von der Rolle.