Was sollen wir denn in Dessau?

Es sollte ein großer Wurf werden Besonders für Dessau. Bereits 2005 zog das Umwelt-Bundesamt mit Mann und Maus von Berlin hierher. Wie sich jetzt herausstellte, eher mehr Maus, dafür weniger Mann.

Die Idee damals: Mehr Image, mehr Berliner, die sich in Dessau niederlassen, hier Miete und Steuern zahlen, einkaufen, ihre Kinder zur Schule schicken. Jetzt, 18 Jahre später, zogen die Kollegen der „Zeit“ Bilanz. Hat alles nix gebracht – für Dessau.

Morgens rollt der Beamten-Tross (geschätzt mindestens die Hälfte der 1000 Mitarbeiter per Zug in der Mulde-Metropole ein. Nachmittags alles wieder retour. Insgesamt drei Stunden Fahrzeit jeden Tag. Und auch wenn es die Bahn ist, mit keiner guten CO2-Bilanz. Umwelt! Bundes! Amt!

Kürzlich forderten die Grünen dennoch eine schnellere Bahnverbindung Dessau-Berlin. Ohne explizite Begründung, aber die liegt auf der Hand.

Und gerade berichteten die Kollegen der „Mitteldeutschen Zeitung“: UBA-Chef Dirk Messner verbringt höchstens 0,77 Arbeitstage pro Woche in Dessau – in seiner eigenen Behörde. Er hätte ständig so viel in der Hauptstadt zu tun, sagt der Ober-Umweltbeamte.

Das mit seiner permanenten Dessau-Vermeidung ist zumindest aus CO2-Gesichtspunkten löblich und konsequent.

Und ein gar nicht so geheimes Signal an die Mitarbeiter: Seid doch einfach ehrlich. Bleibt alle da, wo Ihr am liebsten seid. Vergesst das verhasste Dessau. Spart CO2, das seid gerade Ihr der Umwelt sowieso schuldig, Schon wegen der Vorbildwirkung.

Damit hätte sich auch das mit der schnellen Bahnanbindung erledigt. Braucht ja dann keiner mehr.