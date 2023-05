Was 10800 wildgewordene Kilo in kürzester Zeit aus einem gepflegten Vorgarten machen

18 massige Wiederkäuer diesen Typs machten sich in einem englischen Vorgarten breit.

Dass einem ein herrenloser Hund zuläuft oder eine kecke Katze, ein plappernder Papagei zufliegt oder ein verirrtes Vogel-Baby – passiert wahrscheinlich jeden Tag dutzende Male allein in Sachsen-Anhalt. Andere Länder, andere Tiere: In der britischen Grafschaft Essex fand ein Rentnerpaar in seinem Vorgarten letztes Jahr eine komplette Herde Wasserbüffel. 18 bullige Exemplare je 600 Kilo stampften den Rasen platt und machten es sich im nagelneuen Swimmingpool gemütlich.