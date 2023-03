Autohersteller Ford will Geldeintreiber-Software in Neuwagen einbauen

So viel neue Ford auf einen Haufen. Garantiert noch ohne elektronisches Forderungsmanagement.

Wer kennt das nicht: Mal wieder die Rate nicht bezahlt, schon klingeln die Männer mit den grimmigen Visagen. Erstmal wird nur der kleine Finger gebrochen – für den nächsten Besuch wird aber schon mal das Thema Kniescheibe in Aussicht gestellt. So ähnlich, nur viel moderner stellt sich das Autohersteller Ford künftig in den USA vor – Forderungsmanagement zweipunktnull.