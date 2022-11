Weihnachtsbaum zu groß für Berlin

Berlin hat mit den Lichterbäumen für den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz neben der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche einfach kein Glück. Wie in den Vorjahren gab’s auch gestern ein Malheur, als das edle, bisher in der Übergangszone von Hauptstadt zu brandenburgischer Provinz stehende Gehölz ins Zentrum gefahren werden sollte: Die Tanne passt nicht!