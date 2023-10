Es gibt Menschen, die haben ein Problem mit Ausländern. Manche von denen fahren im Urlaub – ins Ausland. Einige davon beschweren sich anschließend, dass es dort, im Ausland, besonders viele Ausländer gibt.

Bizarre Geschichte einer Fernreise nach Mauritius, die schließlich vor Gericht landete: Der Kläger beschwerte sich beim Reiseveranstalter über Einheimische, Mauritianer, am Strand von Mauritius. Das hätte er so nicht gebucht. Außerdem wären draußen Fliegen unterwegs, die sich, genau wie der Kläger, für die Köstlichkeiten am Freiluft-Büffet interessierten. Zudem wären die Köstlichkeiten irgendwie anders köstlich, also eher unbekömmlich. Zumindest war der Ehefrau mal irgendwie schlecht.

Nix da, sagten die Richter am Amtsgericht Aschaffenburg. Strand ist für alle da, auch für die, die da schon immer wohnen. Fliegen lassen sich nicht einsperren und europäische Verdauungssysteme haben nun manchmal Probleme mit exotischem Essen.

Und alles in allem sei der Zweck einer Fernreise, Land, Leute und Gepflogenheiten kennenzulernen. So! Klage abgeschmettert.