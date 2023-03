Dass einem die Haare zu Berge stehen, ist in Zeiten wie diesen kein Anlass zur Erwähnung. Eigentlich. Beim Blick in die Nachrichten des Tages, an der Kasse beim Wochenend-Einkauf oder auch an stürmischen Spätwinter-Tagen: Es gibt viele Gründe, weshalb bei vielen die Pracht auf dem Kopf den Gesetzen der Schwerkraft widersteht – und fast alle sind nicht positiv.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.