Wenn Touristen mit schräggelegtem Kopf eine Sehenswürdigkeit fotografieren, handelt es sich vermutlich um den schiefen Turm von Pisa. Dabei liegt der im Schiefheits-Ranking mit knapp vier Grad bestenfalls im mauen Mittelfeld. Aufregung gibt es gerade um einen seiner Kumpels, den ziemlich genau so schiefen Garisenda-Turm in Bologna. Der droht wegen ungünstiger Untergrund-Verhältnisse einzustürzen. Wenn Bau-Experten nicht noch schnell mit einer rettenden Idee um die Ecke kommen. Wirklich schief, aber gar nicht so wacklig wird es in Deutschland. Mit 5,43 Grad ist der ehemalige Wehrturm in Gau-Weinheim bei Mainz geneigter Spitzenreiter. Nur 5,19 schafft der Kirchturm im ostfriesischen Suurhusen.

Der Autor bildet sich übrigens ein, dass auch in Niegripp im Jerichower Land ein immens schiefer Kirchturm thront. Vielleicht war er deshalb noch nie in Pisa, der Autor.