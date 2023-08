Irgendwie bemerkenswert, dieser Trump. Er kommt auf immer neue, irrwitzige Ideen. Inzwischen läuft die vierte Anklage gegen ihn. Er musste wie jeder Standard-Delinquent im Gefängnis erscheinen. Fingerabdrücke, Registriernummer, Knast-Fotos.

Es geht unter anderem um so gar nicht Larifari-Delikte wie Bildung einer kriminellen Vereinigung, gefälschte Geschäftsunterlagen, Wahlbeeinflussung, Verschwörung zum Betrug an den Vereinigten Staaten. Und so einer will allen Ernstes (wieder) Präsident werden. Nur Stunden nach der Aktion im Gefängnis (er kaufte sich auf Kaution frei) verschenkt Trump seine Knast-Fotos via Internet-Homepage. Gedruckt auf T-Shirts oder Tassen. Wobei das mit dem Verschenken eher eine Trump-Variante des Verschenkens ist – gegen Geld.

Wer also 24 Dollar als Wahlkampfspende lockermacht, kann sich eine der Devotionalien aussuchen. Dass es ihm, also Donald Trump, am Ende nützt, ist wenig wahrscheinlich, aber keineswegs ausgeschlossen. Eine Frage zu den Shirts noch: Wer bitteschön zieht sowas freiwillig an? Vermutlich nicht mal Donald Trump.