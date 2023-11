Ist es ein Vogel? Ist es ein Flugzeug? Nein, es ist eine Werkzeugtasche. Sollte in näherer Zukunft also eine – Werkzeugtasche unter Krater-Bildung und Verwüstungs-Effekt irgendwo auf der Erdoberfläche einschlagen, wissen wir: sie stammt von der Raumstation ISS.

Bei einer Reparatur an der Raumstation haben zwei US-Astronautinnen die Tasche, upps, irgendwie verloren. Für Sternengucker: Die Tasche kann man mit dem Fernrohr sogar von der Erde aus sehen. Sie fliegt als überraschend hell leuchtendes Objekt ganz in der Nähe der ISS durchs All. In einigen Monaten jedoch, sagen Experten, sinkt die Tasche in ihrer Umlaufbahn. Wenn sie beim Eintritt in die Erdatmosphäre nicht zerfällt oder verglüht, könnte es womöglich tatsächlich einen Einschlag geben,

Vielleicht sind ja ein paar 13er Maulschlüssel dabei. Die verschwinden sonst immer auf mysteriöse Weise. Heimwerker wissen, wovon die Rede ist.