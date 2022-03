Wie deutsche Diplomaten auf russischen Anti-Ukraine-Tweet reagierten

Proteste gegen den russischen Überfall auf die Ukraine gab’s am Wochenende auch in Südafrika.

Deutschen Diplomaten in Südafrika ist am Wochenende der Kragen geplatzt. Mit einem undiplomatisch-klaren Tweet ist die Botschaft den Russen reingegrätscht: „Sorry, da können wir nicht still bleiben, das ist einfach zu zynisch.“