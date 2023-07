Lanzarote - Der Airbus A320 der Billig-Airline sollte die Reisenden von Lanzarote nach Liverpool bringen. Eigentlich. Doch der Abflug verzögerte sich um mehr als eineinhalb Stunden. Weil an diesem Tag alles ziemlich blöd lief.

Die Windbedingungen waren mies. Erschwerend kommt hinzu: Die Piste in Lanzarote ist kürzer als in anderen Airports.

Kurzum: ein fettes Problem für einen sorgenfreien Flug. Kapitän und Copilot wollten kein Risiko eingehen und stecken die Köpfe zusammen. Ergebnis: Den Flieger plagen arge Gewichtsprobleme. Die Last an Bord war unter diesen erschwerten Voraussetzungen einfach zu groß. Was also tun?

Der Flugkapitän mutete den Reisenden eine schwere Entscheidung zu. Wenn etwa 20 Menschen den Flieger wieder verließen, könne man abheben. Tatsächlich gingen 19 Freiwillige von Bord.

Um wie viele Kilogramm genau die Maschine entlastet wurde, ist nicht überliefert. Als sicher gilt nur, dass die Flug-Aussteiger 500 Euro bekamen – als eine Art Entschwernis-Zulage.