Wie Russland den USA einen Flugzeugträger klaut

Putins Propagandisten sind nicht zu beneiden: Zum Tag der russischen Marine am vergangenen Sonntag sollten sie Plakate entwerfen, die des Kremlherrschers Seestreitkräfte als die mächtigsten der Welt feiert. Doch was können die PR-Leute in ihrer Verzweiflung tun, wenn das Schwarzmeer-Flaggschiff „Moskwa“ von der Ukraine versenkt am Meeresgrund liegt und der eigene Flugzeugträger „Admiral Kusnezow“ marode im Werftdock auf seine Reparatur wartet liegt? Sie klauen sich einen!