Zwei Männer fahren mit geklauter Straßenbahn durch Braunschweig

Einsteigen – Sonderfahrt durch Braunschweig! Dass sie in einer gekaperten Straßenbahn unterwegs sind, haben zwei am Donnerstagmorgen am Rathaus zugestiegene Passagiere erst bemerkt, als der junge Fahrer und ein vermeintlicher Kontrolleur wegen eines entgegenkommenden Wartungswagens abrupt stoppten und flüchteten.