Berlin - Am zweiten Spieltag in der European League of Football (ELF) hat das Team der Berlin Thunder die erste Niederlage einstecken müssen. Mit 24:27 (3:24) verlor die Mannschaft von Head-Coach Johnny Schmuck am Sonntag im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark das erste Heimspiel der Saison knapp gegen die Vienna Vikings nach einer spannenden Aufholjagd. Für den amtierenden Meister aus Österreich war es im ersten Spiel der erste Sieg. Es war Kicker Dennis Tasic, der vier Sekunden vor Schluss die Hoffnungen der Thunder mit seinem Field Goal zunichtemachte.

Die Hausherren fanden drei Viertel lang nicht ihren Rhythmus in der Offensive. Immer wieder traf Spielmacher Donovan Isom Entscheidungen auf dem Feld, die für zu wenig Raumgewinn sorgten. Die Offense der Berliner ließ zu viele Chancen ungenutzt. Doch während die Thunder-Abwehr immer wieder dafür sorgte, dass Wien keine weiteren Punkte erzielte, verpasste Offense zunächst eigene Zähler.

Erst mit dem Beginn des letzten Viertels sorgte Isom mit einem kurzen Lauf für den ersten Berliner Touchdown. Als zweieinhalb Minuten später Passempfänger Robin Wilczek den zweiten Touchdown erzielte war die Partie plötzlich wieder offen.

In der Abwehr wuchs Jonas Thiele über sich hinaus, fing einen Pass ab und ermöglichte so der Berliner Angriffsformation eine sehr gute Ausgangsposition. Passempfänger Aaron Jackson sorgte rund drei Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit für den Ausgleich zum 24:24, ehe Tasic traf.