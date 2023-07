Wutha-Farnroda - Beim Verlassen einer Parklücke hat eine Autofahrerin mit ihrem Wagen einen 13-Jährigen im Wartburgkreis leicht verletzt. Die Frau war am Freitag in Wutha-Farnroda beim Ausparken gegen ein stehendes Auto geprallt, als der Junge gerade aus diesem Auto aussteigen wollte, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Dabei schlug den Angaben zufolge eine Beifahrertür gegen das Bein des Kindes.