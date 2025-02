Karlsruhe - Sprinterin Gina Lückenkemper wird erst nach der Bundestagswahl am 23. Februar zurück in ihre Trainings-Heimat Florida reisen. „Ein genaues Datum habe ich tatsächlich noch nicht. Für die Wahlen bleibe ich aber auf jeden Fall noch hier und dann geht es Anfang März wieder rüber“, sagte die Doppel-Europameisterin von München 2022.

Appell von Lückenkemper

Lückenkemper trainiert in der internationalen Gruppe von Lance Brauman in Florida. Aus der Distanz schaue sie angesichts der Stimmung in Deutschland „mit Sorge aktuell“ dorthin, sagte die 28-Jährige in Karlsruhe nach ihrem ersten von drei Hallen-Wettkämpfen in diesem Winter. „Ich hoffe wirklich einfach nur inständig darauf, dass so viele Leute wie möglich von ihrem Wahlrecht wirklich Gebrauch machen und wählen gehen“, sagte Lückenkemper.

In Florida habe sich nach der Amtsübernahme durch Donald Trump für sie selbst „nicht viel verändert“, sagte die 28-Jährige. Aber Florida sei schon vorher sehr „Trump-lastig“ gewesen.

„Kaffeeklatsch“ - und ein deutscher Sieg

Beim internationalen Hallen-Meeting in Karlsruhe belegte die für den SCC Berlin startende Lückenkemper in 7,22 Sekunden einen zufriedenstellenden Rang fünf, nachdem sich der Vorlauf noch „nach Kaffeeklatsch“ angefühlt hatte. Den einzigen deutschen Sieg des Abends feierte Tokio-Olympiasiegerin Malaika Mihambo vor 3.500 Zuschauern in der ausverkauften Europahalle.

Mihambo stellte nicht nur ihre fünf Jahre alte persönliche Hallen-Bestleistung ein, sondern knackte mit 7,07 Metern nach 31 Jahren auch den Meeting-Rekord der zweimaligen Olympiasiegerin Heike Drechsler. Trainer Ulli Knapp sprach von einem „Wahnsinnssprung“. „Sie hat den Sprung nahezu perfekt getroffen“, sagte Knapp.

Mihambo: So kann der Drechsler-Rekord fallen

Drechsler hält mit 7,48 Metern auch den deutschen Rekord, den Mihambo noch im Hinterkopf hat. „Ich gebe mein Bestes“, sagte die Sportlerin von der LG Kurpfalz der Deutschen Presse-Agentur. „Man sieht, trotz meiner jungen 31 bin ich noch sehr fit und kann noch mehr geben. Ich glaube, das Gute ist eben mit den Jahren, dass da viel zusammenkommt, dass man die Technik auf der einen Seite besser verinnerlicht und man mental stärker wird.“

Aber für einen deutschen Rekord müsse eben alles passen: Auch eine Anlage, die für Spitzenweiten Top-Voraussetzungen bringe. Auf solchen Anlagen habe sie sich eher zurückgehalten, „und ich glaube, das braucht es dann aber, wenn man das mal angreifen will“, sagte die Tokio-Olympiasiegerin.