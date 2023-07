Eisenach - Aufsteiger ThSV Eisenach startet mit einem Samstagabendspiel in die Saison der Handball-Bundesliga. Das geht aus dem am Freitag von der Handball Bundesliga (HBL) veröffentlichten zeitgenauen Spielplan der ersten neun Runden hervor. Demnach empfangen die Thüringer am 26. August um 19.00 Uhr den Bergischen HC. Das erste Auswärtsspiel wird am 31. August, ebenfalls 19.00 Uhr, bei Hannvover-Burgdorf angepfiffen.

Auch die neu eingeführten Spieltage am Freitag und Montag probieren die Eisenacher im ersten Saisonviertel aus. Die Partie gegen die Rhein-Neckar Löwen wird am 9. Oktober um 19.00 in Eisenach ausgetragen, am Freitag, dem 13. Oktober reist der ThSV zum VfL Gummersbach. Das einzige bislang terminierte Ost-Duell ist das Spiel bei den Füchsen Berlin am 1. Oktober um 16.30 Uhr.