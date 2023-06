Schmalkalden - Viele Facetten Thüringens sind seit Freitag in Schmalkalden zu erleben. Die Südthüringer Stadt startete in das Festwochenende zum Thüringentag. Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) sagte am Freitag, dass die Großveranstaltung neue Maßstäbe in Sachen Nachhaltigkeit setze.

Er erinnerte auch an die Herausforderungen, die wegen der Corona-Pandemie bewältigt werden mussten. „Und ich darf heute sagen: Es ist eine schöne Situation“, sagte Ramelow nach einem ersten Rundgang durch die Stadt.

Schon vor der offiziellen Eröffnung am Nachmittag waren die ersten Gäste unterwegs. Sie erkundigten sich etwa an Ständen der Thüringer Landfrauen, der Verbraucherzentrale oder bei anderen Vereinen und Einrichtungen nach deren Arbeit. Auch Landkreise, Ministerien und andere Institutionen präsentierten sich.

Die Stadt rechnet mit mehreren 10.000 Gästen während der drei Veranstaltungstage, wie Schmalkaldens Bürgermeister Thomas Kaminski (parteilos) zuvor gesagt hatte. Das Festgebiet ist über die Stadt verteilt und versucht unter dem Motto „Thüringens Grüner Tag“, besonders auch auf Nachhaltigkeit zu achten.

Schmalkalden richtet die 18. Auflage des großen Landesfests aus. Wegen der Corona-Pandemie musste diese auf dieses Jahr verschoben werden.