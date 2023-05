Altenburg - Burg, Vierseitenhof, Hotel - an acht ganz unterschiedlichen Orten in und um Altenburg gibt es bis September Veranstaltungen rund um Klimaschutz und Nachhaltigkeit. In einem Theaterzelt wird Thüringens Umweltminister Bernhard Stengele (Grüne) den „Klimasommer“ am Samstagabend eröffnen. Der Wissenschaftler und Fernsehjournalist Harald Lesch spricht zum Auftakt über die Energiewende, musikalisch umrahmt wird die Eröffnung vom Kyiv Symphony Orchestra aus der Ukraine.

Seit 2017 lädt ein zehn Meter hoher Pavillon jeden Sommer in einer anderen Stadt in Thüringen zu Vorträgen, Workshops und Ausstellungen ein. In diesem Jahr sollte er in Altenburg Station machen. Wegen Altlasten auf dem dafür vorgesehenen Gelände hatte das Umweltministerium jedoch entschieden, auf andere Orte auszuweichen. Nach Angaben des zuständigen Landratsamts Altenburger Land wäre es unter Auflage möglich gewesen, den Pavillon vorübergehend aufzustellen. Das kam für die Organisatoren aber nicht infrage, da zu den Plänen auch ein bepflanzter Außenbereich gehört hätte.

Die neuen Orte seien auch eine Chance, in Altenburg andere Veranstaltungsformate als bisher auszuprobieren, sagte ein Sprecher des Umweltministeriums. So stehen unter anderem Kochkurse, Radtouren und Leseabende unter dem Motto „Klima und Krimi“ auf dem Programm.