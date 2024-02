Berlin - Titelverteidiger Deutschland ist mit zwei Auftaktsiegen in die Hallenhockey-Europameisterschaft in Berlin gestartet. Die Gastgeberinnen gewannen ihre ersten beiden Spiele der Gruppe A am Donnerstag mit 4:2 gegen Spanien und mit 7:2 gegen die Türkei. Damit hat das deutsche Team die Tabellenführung übernommen. Weitere Gruppengegner sind Tschechien (Freitag, 19.45) und Belgien (Samstag, 12.45). Der Gruppenerste und - zweite qualifizieren sich für das Halbfinale am Samstagabend.

Die Treffer für die von Bundestrainer Dominic Giskes in dieser Formation erstmals zusammengestellte Mannschaft erzielten Laura Saenger, Fenja Poppe (beide Harvestehuder THC), Elisa Gräve (Düsseldorfer HC) und Tara Duus vom Münchner SC gegen Spanien. Gräve und Duus trafen ebenso wie Ines Wanner (2/TSV Mannheim), Teresa Martin-Pelegrina, Katharina Kiefer (beide Harvestehude) und Philin Bolle (Münchner SC) im Abendspiel gegen die Türkei.