Uebigau-Wahrenbrück - Wegen eines vorübergehend vermissten Pilzsammlers hat es in einem Wald bei Uebigau-Wahrenbrück (Landkreis Elbe-Elster) eine aufwendige Suchaktion gegeben. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatten sich der 61-Jährige und ein Bekannter am Sonntagnachmittag beim Pilzesammeln aus den Augen verloren. Am Abend sei der Mann dann als vermisst gemeldet worden. Die Polizei begann mit den Suchmaßnahmen. Auch ein Polizeihubschrauber war demnach im Einsatz.

Rund vier Stunden nach der Vermisstenmeldung habe der Bekannte Entwarnung gegeben: Der 61-Jährige war bei ihm aufgetaucht. Der Mann hatte laut Polizei kein Handy bei sich getragen, um Kontakt aufzunehmen. Schließlich habe er selbst aus dem Wald herausgefunden und sich zu Fuß und per Anhalter auf den Heimweg gemacht.

Bereits am Freitag hatte ein 60-Jähriger in einem Wald bei Eisenhüttenstadt (Landkreis Oder-Spree) eine große Suchaktion der Polizei und Feuerwehr ausgelöst. Am Samstagmorgen war der Vermisste laut Polizei stark betrunken wieder aufgetaucht