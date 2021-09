Augsburgs Verteidiger Iago an der Schulter verletzt

Augsburg - Der FC Augsburg muss in der Fußball-Bundesliga womöglich einen Ausfall von Außenverteidiger Iago verkraften. Der Brasilianer verletzte sich am Samstag beim 1:0 des FCA im Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach bei einem Zweikampf an der Schulter und musste noch vor der Pause ausgewechselt werden.

„Iago ist auf die Schulter gefallen. Ich hoffe, dass es nur eine Prellung ist“, berichtete Trainer Markus Weinzierl nach der Partie. Er könne aber noch keine „seriöse“ Aussage zur Diagnose machen, sagte Weinzierl. Dafür seien zunächst weitere Untersuchungen notwendig.