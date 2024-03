Am vergangenen Sonntag gewann Aufsteiger Eisenach in Leipzig. Am Ostersonntag kommt mit dem SC Magdeburg eine echte Handball-Macht nach Thüringen.

Eisenach - Nach dem Derby-Sieg in Leipzig hofft der ThSV Eisenach auf den nächsten Ost-Coup in der Handball-Bundesliga. Der Aufsteiger empfängt am Ostersonntag (16.00 Uhr/MDR und Dyn) den SC Magdeburg in der Werner-Aßmann-Halle. „Wir wachsen an den Aufgaben und Möglichkeiten. Es muss alles klappen. Wir müssen weit über uns hinauswachsen“, sagte Eisenachs Trainer Misha Kaufmann dem MDR.

Im Hinspiel im November waren die Thüringer bereits zur Halbzeit besiegt. Da führte der Champions-League-Sieger aus Magdeburg bereits 24:16, verwaltete das Spiel danach. Am Ende siegte der aktuelle Zweite der Bundesliga 38:31.

Am Sonntag will der ThSV auch vom Heimrecht profitieren. „Die Energie ist momentan unglaublich. Und natürlich diese Euphorie, die wir letzte Woche mit dem Leipzig-Spiel ausgelöst haben“, sagte Kaufmann. Der Schweizer hoffe, „dass uns die Zuschauer durch die Phasen, wo es nicht so gut läuft, tragen werden.“

Durch den Sieg in Leipzig am vergangenen Sonntag hat der als krasser Außenseiter in die Saison gestartete ThSV drei Punkte Vorsprung vor dem ersten Abstiegsplatz. Die Leistungen von Kaufmanns Mannschaft imponieren auch dem SCM. „Eisenach lässt nie los und beißt sich fest“, sagte Trainer Bennet Wiegert. Eine Auszeichnung für Kaufmann als „Trainer der Saison“ im Falle des Klassenerhalts fände Wiegert „absolut verdient“.

Trotz der Euphorie sieht sich Eisenach natürlich als Außenseiter gegen den SC Magdeburg. „Magdeburg wird uns definitiv vor Probleme stellen und das auf verschiedenste Art und Weise. Die Probleme müssen wir annehmen, frühzeitig erkennen und versuchen anzupassen“, sagte Kaufmann. Doch selbst wenn man sich dem Spiel des SCM anpassen kann, hieße „noch lange nicht, dass wir den Schlüssel finden werden.“ Man müssen den Mut haben, „aus der Norm auszubrechen und vielleicht etwas anderes zu tun.“