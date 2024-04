Potsdam - Das Saison-Aus im Meisterschafts-Halbfinale löste bei den Volleyballerinnen des SC Potsdam zunächst tiefe Betrübnis aus. So vergoss Kapitänin Kristina Guncheva kurz nach der 1:3-Heimniederlage gegen den Schweriner SC am Samstag erst einmal ein paar Tränen. Und auch die hinterher überreichten Bronzemedaillen munterten die enttäuschten Spielerinnen nicht so recht auf. Mit 2:0 Siegen hatte sich Rekordmeister Schwerin in der Playoff-Serie Best-of-three behauptet. Die Brandenburgerinnen verpassten dadurch ihre dritte Endspielteilnahme in Folge.

Mit etwas Abstand zum letzten Saisonspiel wuchs bei den Potsdamerinnen aber die Überzeugung, dennoch eine erfolgreiche Saison gespielt zu haben, wie Nationalspielerin Antonia Stautz anmerkte. SCP-Geschäftsführer Eugen Benzel pflichtete ihr bei: „Insgesamt sind wir mit dem Saisonverlauf sehr zufrieden. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir mit einer völlig neu formierten Mannschaft am Start waren.“

Großer Umbruch droht

Benzel liefert für seine positive Beurteilung stichhaltige Argumente. „Wir sind bei unserer erstmaligen Champions-League-Teilnahme über die Gruppenphase hinausgekommen, standen im Pokalfinale und haben jetzt mit dem Erreichen des Halbfinales auch in der Bundesliga das von uns gesteckte Ziel erreicht“, sagte er.

Allerdings steht dem Verein nun möglicherweise wieder ein größerer Umbruch bevor. Aus dem 13-köpfigen Aufgebot hat lediglich die 20-jährige Mittelblockerin Anastasia Cekulaev einen Vertrag über das Saisonende hinaus. Bei der Weltklasse-Libera Justine Wong-Orantes steht bereits seit längerem fest, dass sie in die USA heimkehren wird.

Gerne würde der SC Potsdam zumindest den Kern der Mannschaft beisammen halten. „Wir befinden uns in Gesprächen mit den Spielerinnen“, sagt Benzel zum aktuellen Stand der Kaderplanung für die Saison 2024/25.