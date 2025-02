Chemikanten, Laboranten, Mechatroniker: Niedersachsen will bis zu 50 Fachkräfte aus Kolumbien anwerben. Warum das Land dafür eine halbe Million Euro in die Hand nimmt.

Vielen Unternehmen fehlen Fachkräfte - in Südniedersachsen vor allem im Bereich „Life Science“. (Symbolbild)

Hannover - Mit einem Modellprojekt will Niedersachsen bis zu 50 Fachkräfte aus Kolumbien anwerben. Gesucht werden Menschen mit abgeschlossener Ausbildung im Bereich „Life Science“ - dazu zählen etwa Chemikanten, Physiklaboranten und Mechatronikerinnen. Profitieren sollen vor allem kleine und mittlere Unternehmen im Süden Niedersachsens.

„Den Unternehmen fehlen hierzulande in vielen Regionen und Berufsfeldern Fach- und Nachwuchskräfte“, sagte Arbeitsminister Andreas Philippi (SPD). Der demografische Wandel, also die älter werdende Gesellschaft, werde immer stärker spürbar. „In Südniedersachsen betrifft dies oft Betriebe aus der Biotechnologie, Medizintechnik oder Gesundheitswirtschaft, da rund ein Viertel aller regionalen Arbeitsplätze mit diesen Bereichen verbunden ist.“

Bewerberbörse im Juli in Kolumbien geplant

Das Modellprojekt mit dem Namen „¡Adelante! Colombia“ sieht vor, dass die Kolumbianerinnen und Kolumbianer auch die Möglichkeit erhalten, umfassende Deutschkenntnisse zu erwerben und sich so weiterzuqualifizieren, dass ihr Abschluss mit einem deutschen Abschluss gleichwertig ist. Das Land unterstützt das Projekt über drei Jahre mit insgesamt 500.000 Euro.

Die Hauptgeschäftsführerin der Industrie- und Handelskammer Hannover, Maike Bielfeldt, sagte, es gehe darum, ein Modell zu erproben, das später auf weitere Regionen und Branchen übertragen werden könnte. Im EU-Ausland habe man damit bereits gute Erfahrungen gesammelt.

Die Fachkräfte müssen sich schon vor der Einreise ein mittleres deutsches Sprachniveau (B1) aneignen. Anfang Juli ist eine Bewerberbörse für interessierte Unternehmen in Medellin geplant. Anschließend können die Kolumbianer eine vierwöchige Probephase in Südniedersachsen absolvieren. Die weitere Qualifizierung in den Unternehmen soll im Herbst beginnen.