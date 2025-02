Wunstorf - Der aus dem Maßregelvollzug in Wunstorf in der Region Hannover geflohene 24-Jährige ist gefunden und zurückgebracht worden. Das teilte die Polizei mit. Demnach wurde der Mann am Mittwochabend am Hauptbahnhof Hannover erkannt. Ein Zeuge brachte ihn zur Wache der Bundespolizei.

Der 24-Jährige war nach einem Hofgang am Dienstagvormittag entkommen. Die Polizei suchte mit einem Hubschrauber sowie mit Spürhunden nach dem Mann - aber ohne Erfolg. Deshalb veröffentlichten die Beamten eine Personenbeschreibung und baten die Bevölkerung um Mithilfe.

Der Maßregelvollzug ist ein geschlossenes psychiatrisches Krankenhaus, in dem psychisch kranke und suchtkranke Straftäter untergebracht sind.