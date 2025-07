Hildesheim/ Rhüden - Ein 25-jähriger Autofahrer hat sich auf der Autobahn 7 bei Hildesheim eine etwa 20-minütige Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Dem Mann droht nun ein Strafverfahren wegen illegalen Autorennens, außerdem hatte er unter dem Einfluss von Kokain gestanden, wie die Polizei mitteilte.

Die Polizei hatte das Auto des Mannes an einer Raststätte kontrollieren wollen. Der 25-Jährige hielt jedoch nicht an für die Kontrolle, sondern fuhr vor den Polizisten davon. Die Autobahnpolizei nahm daraufhin die Verfolgung des Mannes über die A7 in Richtung Süden auf. Auf einem Feld bei Rhüden stellte der 25 Jahre alte Mann sein Auto schließlich ab und flüchtete zu Fuß weiter vor den Beamten. Hier gelang es den Polizisten den Mann einzuholen, so die Polizei.