Moringen - Mehr als vier Monate nach der Flucht aus dem Maßregelvollzug in Moringen ist ein Straftäter in Frankreich gefasst worden. „Noch gibt es sehr wenig Details, wir gehen aber davon aus, dass der Mann im Süden des Landes in eine Kontrolle geriet“, sagte eine Sprecherin der Zentralen Kriminalinspektion Lüneburg am Freitag. Die aus Kapazitätsgründen zuständige Behörde bestätigte damit einen Bericht des „Göttinger Tageblatts“.

Der 33-Jährige war Ende Juni aus der Einrichtung im Landkreis Northeim geflohen. Es gab Suchmaßnahmen, aber auch den Hinweis, dass von keiner konkreten Gefahr für die Bevölkerung ausgegangen werde. Im Maßregelvollzug werden nach richterlicher Anordnung Straftäter mit Suchterkrankungen oder psychischen Krankheiten untergebracht. Nach einer Verurteilung durch das Landgericht Verden wegen gefährlicher Körperverletzung und Nötigung im Mai 2022 war der Mann in Moringen untergebracht.

Noch befinde sich der Straftäter in Frankreich, sagte die Polizeisprecherin aus Lüneburg. Die Justizbehörden beider Länder seien im Austausch über das weitere Vorgehen. Ziel ist es wohl, dass der Mann wieder nach Moringen kommt.