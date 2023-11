Magdeburg - Der Ausbau von Solaranlagen hat in den vergangenen fünf Jahren in Sachsen-Anhalt stark zugelegt. Allein im laufenden Jahr hat sich die Inbetriebnahme neuer Solaranlagen im Vergleich zum gesamten Jahr 2022 mehr als verdoppelt. Das geht aus der Antwort des Energieministeriums auf eine Anfrage der Grünen-Fraktion im Landtag hervor. Demnach sind bislang bereits fast 20 700 neue Solaranlagen in diesem Jahr in Betrieb genommen worden, im gesamten Vorjahr waren es rund 9600. Vor fünf Jahren verzeichnete das Marktdatenstammregister knapp 2000 neue Anlagen. Vor allem der Zubau an Anlagen auf Dächern oder Fassaden machte in diesem Jahr mit 72 Prozent den größten Anteil aus. Etwa 5400 sogenannte Balkonkraftwerke entsprechen rund 26 Prozent.